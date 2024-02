Homem se vinga do companheiro de quarto preguiçoso que nunca se limpa

Um homem, cujo nome não foi revelado, compartilhou uma experiência desafiadora ao dividir o espaço com seu amigo, identificado como 'Xavier'. De acordo com seu relato, após se mudarem juntos para um apartamento em Singapura, logo se depararam com regras rigorosas impostas pelo proprietário, como restrições ao uso da cozinha e horários específicos para utilizar a lavadora e secadora.

Apesar de acordos previamente estabelecidos para dividir responsabilidades domésticas, como a limpeza do quarto e banheiro, o homem logo se viu frustrado com o comportamento negligente de 'Xavier'. Este frequentemente esquecia-se de cumprir suas tarefas, como lavar a roupa nos dias combinados, além de perturbar com o volume alto de seu jogo de videogame.

Após uma série de confrontos e incômodos, o protagonista decidiu se vingar de maneira peculiar. Ao retornar do trabalho e se deparar novamente com o colega imerso em sua partida, tomou uma decisão impulsiva e desagradável.

Cueca-Ollebolle123-Pixabay

Ollebolle123 / Pixabay

O desfecho inusitado

Sentindo-se à beira do limite, o homem não hesitou em realizar uma vingança suada. Ao encontrar a caneca de 'Xavier' na pia do banheiro, que havia sido negligenciada e abandonada suja, tomou uma atitude chocante: mergulhou suas partes íntimas na caneca, esfregando-as por alguns segundos antes de devolvê-la ao lugar.

O relato da vingança inusitada provocou uma onda de reações entre os leitores, que expressaram choque, surpresa e, em alguns casos, diversão diante da situação. A história serve como um exemplo extremo dos desafios enfrentados ao compartilhar um espaço com alguém que não compartilha dos mesmos padrões de higiene e convivência.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.