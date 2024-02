Dívida de pai chega a tanto que filho de 7 anos quer sair de casa

Uma leitora desabafa sobre as dificuldades financeiras causadas pelo marido, levando a brigas constantes e preocupações com o bem-estar dos filhos. Uma leitora escreve para Coleen Nolan, colunista do The Mirror, descrevendo a difícil situação em que se encontra seu casamento devido às dívidas acumuladas pelo marido para sustentar seu negócio, agora fracassado. As brigas constantes tornaram-se parte do cotidiano, levando a tensões insuportáveis.

A situação chegou a tal ponto que um dos filhos, de 7 anos, manifestou o desejo de sair de casa, devido ao clima no lar, levando a mãe ao desespero.

Coleen Nolan oferece conselhos compassivos à leitora, incentivando-a a considerar uma pausa temporária da convivência com o marido para reduzir a pressão e permitir que ambos tenham espaço para respirar.

A empatia é ressaltada como fundamental, reconhecendo o estresse enfrentado pelo marido e a importância de uma comunicação calma e produtiva, especialmente na frente dos filhos.

Casal-Separado-Alex-Green

Alex Green / Pexels

Decisões com clareza e paciência

A especialista aconselha contra decisões precipitadas, como o divórcio, enquanto a situação permanece crítica. É sugerido que a leitora e seu marido busquem compreender melhor um ao outro e encontrem formas de lidar com as dificuldades financeiras juntos, lembrando-se de que ambos estão sofrendo e precisam de apoio mútuo.

Ao enfrentar desafios financeiros e emocionais, buscar ajuda profissional e dar passos cuidadosos para resolver os problemas pode oferecer um caminho mais claro para reconstruir a harmonia familiar e superar essa fase difícil.