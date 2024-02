A tendência de ‘crianças dizendo palavrões’ que divide opinões no TikTok

O Tiktok é a plataforma de criadores de conteúdo mais importante do momento, onde todos os dias surpreendem com desafios que se tornam tendência instantaneamente. Embora os chamados desafios da internet sempre tenham existido, é agora, com a sobreexposição das redes sociais, que eles se tornaram um risco para os mais jovens.

Durante algum tempo, os pais usaram seus filhos para jogar fatias de queijo em seus rostos, assustá-los com filtros de fantasmas e monstros, e quebrar ovos em suas cabeças, tudo isso com o objetivo de capturar suas reações em vídeo e se tornarem virais.

Agora uma nova tendência divide opiniões, que é permitir que eles digam palavrões sem represálias.

Crianças dizendo palavrões no banheiro, a nova trend no TikTok

A premissa de trancar as crianças no banheiro para deixá-las dizer todas as palavras ruins que quiserem, sem represálias, parece bastante inofensiva, mas já causou grande polêmica pelas implicações que pode ter.

A tendência ganhou força após a viralização de um vídeo de uma mãe dizendo à sua filha de 3 anos que ela poderia dizer todas as palavras ruins que conhecia. A pequena, sob o olhar atento de sua mãe, desencadeou uma tempestade de insultos, que foi recebida com uma mistura de humor e preocupação pelos usuários. Este vídeo logo inspirou outros pais a seguirem seu exemplo, e seus próprios filhos participaram dessa tendência controversa.

Embora alguns tenham achado esses vídeos engraçados, outros expressaram preocupação sobre a adequação dessa tática de criação. Muitos comentaram que as crianças adquirem essas palavras ruins de seus pais, rotulando essa tendência como indicativa de uma paternidade defeituosa.

Embora as crianças acabem fazendo isso brincando, sem nenhuma maldade, o debate continua nas plataformas de redes sociais, onde as pessoas alertam sobre os possíveis efeitos a longo prazo dessa tendência.

Os pais devem permitir que seus filhos pequenos digam palavrões?

Como pais, não é apenas importante ensinar às crianças que as palavras têm poder e significado, mas também que certas palavras podem não ser apropriadas, especialmente em determinadas situações sociais, pois não apenas podem ser dolorosas, mas também ofensivas.

Viral A nova tendência causou polêmica (TikTok)

Seja que essas palavras sejam palavras ruins ou outras coisas ofensivas como discursos de ódio, insultos raciais ou até mesmo comentários intimidantes sobre peso ou inteligência, as crianças devem aprender desde o início que algumas frases são ofensivas ou podem causar dor a outras pessoas.

Por outro lado, ensinar às crianças palavras ruins, seu significado, contexto e até mesmo os momentos apropriados para usá-las, ajuda-as a compreender completamente o significado por trás delas. Também ajuda as crianças a entender quando é o momento certo para amaldiçoar e até mesmo tomar melhores decisões sobre como ou quando usar essas palavras. A ideia não é apenas ensiná-las e permitir que as usem, mas também ensiná-las como essas palavras podem afetar os sentimentos dos outros e permitir que elas tomem essa decisão.