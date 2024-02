Homem foi brutalmente agredido por um touro dentro de uma arena, em tourada na Colômbia

Uma tragédia esteve prestes a acontecer em uma arena de touradas em Bercerril, na Colômbia, quando um touro que estava sendo agredido por várias pessoas ganhou força e começou a atacar aqueles ao seu redor.

Nas redes sociais, foi compartilhado o vídeo no qual é possível observar o touro bastante ferido, inclusive em seu dorso é possível ver que ele foi espetado com uma bandarilha.

Nas gravações, pode-se ouvir centenas de pessoas gritando de medo ao ver o touro quase acabar com a vida de um sujeito em plena arena. O animal investiu contra o sujeito, que tentava escapar sem sucesso, levantando-o do chão repetidamente até deixá-lo sem roupa, e o homem acabou se esgueirando entre o público.

Ao seu redor, as pessoas atiravam coisas no animal para chamar sua atenção e fazê-lo soltar o homem que estava ferido devido aos golpes que o animal tinha dado nele, mas o touro ignorava e continuava a atacá-lo.

Nas redes sociais, o fato causou reações de apoio à ação do animal, pois ele estava “respondendo ao abuso” e criticando que ainda existam esse tipo de atividades no país. “Eu amo quando os touros matam pessoas em arenas”, “esse touro poderia ser contratado como segurança de uma boate, humilha sem machucar”, “até quando vão permitir essa selvageria? doentes”, “quando vão proibir isso?”, “que nível de estupidez, embriaguez e falta de raciocínio para incomodar o animal”, “Por que gritam? Isso faz parte da “arte” que esses psicopatas sedentos de sangue tanto apreciam (ah, desde que seja exclusivamente do touro). Parabéns para o nobre animal que se defende dessa horda de símios de um único neurônio”, foram apenas alguns dos comentários no X (antes Twitter).