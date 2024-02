'Quem madruga, Deus ajuda': os países onde as pessoas acordam mais cedo no mundo

A rotina de acordar cedo é um hábito que varia significativamente em todo o mundo. Uma análise recente revelou os países cujos habitantes são conhecidos por iniciar o dia mais cedo voluntariamente. Vamos explorar essas nações e os fatores por trás desse comportamento, diz o Mega Curioso.

Acordando com o Sol

Contrariando possíveis expectativas, os três primeiros países na lista estão na África e América do Sul. África do Sul, Colômbia e Costa Rica lideram o ranking, com médias de despertar às 6h24, 6h31 e 6h38, respectivamente, segundo dados do World Population Review.

A Indonésia segue de perto na quarta posição, acordando em média às 6h55. À medida que o relógio avança para as 7h, países como México, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Suíça e República Checa apresentam padrões matinais regulares.

Brasil

O Brasil se encontra em uma posição intermediária, ocupando o 21º lugar no ranking. Aqui, a média de despertar é por volta das 7h31. O país supera nações como Alemanha (7h25), Canadá (7h33), Índia (7h36), Coreia do Sul (7h38) e China (7h42).

Por outro lado, Grécia e Arábia Saudita são os países onde as pessoas desfrutam de manhãs mais prolongadas, acordando por volta das 8h25 e 8h27, respectivamente.

Reflexão sobre diferenças culturais

Embora não exista uma explicação única para essas diferenças, fatores culturais, geográficos e até mesmo congestionamentos podem desempenhar papéis significativos. A Colômbia, por exemplo, atribui sua posição a elementos culturais e geográficos.

É interessante observar que, em nenhum lugar, a média de acordar ultrapassa as 9h, indicando padrões compreensíveis dentro do mundo adulto.

A análise desses padrões de sono ao redor do globo oferece uma visão fascinante das diversas formas como as sociedades encaram o início de cada dia.