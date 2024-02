Pizza Hut vira piada com erro de digitação em aviso aos clientes

Uma filial da Pizza Hut em Ontário, Canadá, se tornou o centro das atenções nas redes sociais devido a um erro de digitação hilário em uma placa de aviso. O restaurante pediu desculpas aos clientes pelo fechamento inesperado da área de jantar durante a noite, alegando "circuncisões imprevistas". O equívoco rapidamente se espalhou online, gerando risadas e comentários divertidos.

A imagem da placa, inicialmente compartilhada em grupos locais do Facebook, logo se espalhou para outras redes sociais, incluindo o X (anteriormente chamado de Twitter). Internautas se divertiram com o equívoco, destacando a ironia do erro. O ator e ativista George Takei juntou-se à brincadeira, comentando sobre os "erros de digitação" e acrescentando humor à situação.

O gerente geral da Pizza Hut local, Marc Girard, não demorou a se desculpar pelo incidente, reconhecendo o erro de digitação e brincando sobre a "maldita correção automática". Até a fundação de caridade do hospital local entrou na brincadeira, oferecendo seus serviços para lidar com as "circuncisões".

Uma segunda placa foi colocada pelo restaurante, aproveitando a situação com uma promoção especial e agradecendo aos clientes pelo apoio.

Pizza a US$5 em ?CIRCUNSTÂNCIAS?

Após o incidente, a Pizza Hut lançou outra placa, convidando os clientes a desfrutarem de uma refeição especial por apenas US$5, "à luz das CIRCUNSTÂNCIAS recentes".

A promoção incluiu pizzas médias e grandes a preço normal, oferecendo opções como amantes de carne, amantes de calabresa e canadense. A nova placa adicionou um toque de humor à situação, transformando o erro de digitação em uma oportunidade descontraída de interação com os clientes.