O sonho americano? Jovem com duas graduações universitárias e três idiomas se torna viral por não encontrar trabalho

Lohanny Sant, uma jovem americana com dois diplomas universitários e habilidades em três idiomas, se tornou viral nas redes sociais ao expressar sua frustração com a dificuldade que tem enfrentado ao tentar encontrar emprego.

Em um vídeo compartilhado em sua conta do TikTok, Sant descreveu a situação como "a mais humilhante" que já viveu e expressou seu desejo de se tornar uma criadora de conteúdo na plataforma.

"Isso é o mais humilhada que me senti na minha vida. Isso é horrível. Sinceramente, só quero me tornar uma tiktoker", comentou Lohanny Sant em seu vídeo do TikTok, evidenciando a desesperança que sente diante da escassa resposta do mercado de trabalho apesar de suas conquistas acadêmicas.

De acordo com uma revisão do Infobae, o vídeo de Sant ultrapassou 10 milhões de visualizações e acumulou mais de três milhões de interações diretas, incluindo salvamentos, curtidas e comentários. Esse fenômeno destaca a relevância de sua mensagem e a conexão que ele conseguiu estabelecer com uma audiência que compreende a difícil realidade profissional para os profissionais nos Estados Unidos.

Os comentários na publicação de Sant refletem opiniões divididas entre os usuários. Alguns mostraram-se condescendentes, reconhecendo a difícil situação para os profissionais no atual mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Outros, no entanto, criticaram Sant, sugerindo que ele deveria considerar trabalhos em startups ou em restaurantes para gerar renda enquanto espera por uma melhor oportunidade.

O caso de Lohanny Sant destaca as tensões e desafios enfrentados por muitos profissionais jovens na busca por emprego, revelando as complexidades de um mercado de trabalho competitivo e em constante mudança. Sua história gerou um debate sobre as expectativas de trabalho e as dificuldades enfrentadas por aqueles com uma formação acadêmica sólida nos dias de hoje.