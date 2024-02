Especialista destaca poder das frutas enlatadas na saúde

Uma alimentação saudável é um componente vital na prevenção de doenças, e o epidemiologista e professor Tim Spector recentemente desafiou conceitos convencionais ao elogiar as frutas enlatadas como aliadas na redução de riscos de derrames, câncer e doenças cardíacas.

Spector, do King's College London, incentiva seus seguidores a não serem "esnobes alimentares" e a considerarem os benefícios nutricionais muitas vezes subestimados dos alimentos enlatados e congelados.

Frutas enlatadas: poderosas aliadas

Doenças como acidentes vasculares cerebrais, câncer e doenças cardíacas, são responsáveis por milhares de óbitos evitáveis anualmente. Enquanto fatores como tabagismo, inatividade física e estresse desempenham papéis cruciais, a alimentação também influencia significativamente essas complicações.

Tim Spector desmitifica a ideia de que alimentos frescos sempre superam os enlatados ou congelados. Ele destaca que certos vegetais, como ervilhas, podem reter mais vitamina C em comparação com seus equivalentes frescos.

O espinafre congelado, por exemplo, muitas vezes contém menos oxalatos, favorecendo a absorção de ferro.

Spector enfatiza o valor dos tomates enlatados como uma "principal fonte" de licopeno, um caroteno associado à redução de riscos de acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e câncer. Surpreendentemente, há mais licopeno nos tomates enlatados do que nos frescos, de acordo com o especialista.

Estudos destacam que o consumo elevado de licopeno está associado a reduções significativas no risco de acidentes vasculares cerebrais, mortalidade e doenças cardiovasculares. Revisões sistemáticas recentes confirmam as propriedades anticancerígenas do licopeno, com resultados positivos em estudos sobre câncer de próstata.

A visão de Spector desafia preconceitos alimentares, ressaltando que a inclusão de alimentos enlatados e congelados pode contribuir para uma dieta equilibrada e impactar positivamente na saúde a longo prazo.

O debate sobre as vantagens nutricionais desses alimentos continua, destacando a importância de uma abordagem informada e equilibrada à nutrição.