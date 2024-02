Bem longe da praia: as capitais mais distantes do litoral

Desde tempos antigos, a proximidade com o mar foi um fator vital no estabelecimento de grandes cidades e capitais. Contudo, nem todos os países seguiram essa lógica. Vamos explorar as capitais que, intencionalmente, estão mais distantes do litoral, diz o Mega Curioso.

Brasília e a distância oceânica

No Brasil, a transferência da capital para Brasília, em 1960, surpreendeu ao afastá-la da costa por aproximadamente 910 km. Além de ser uma das capitais mais distantes do litoral, Brasília se destaca por estar a 1.800 km da capital paraguaia, Assunção — uma notável separação territorial.

Quais países têm as capitais mais distantes do litoral? https://t.co/cW1xpkZ6gG via @MegaCurioso — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 1, 2024

No entanto, o Paraguai, embora sem litoral, tem sua capital a uma distância menor do mar do que Brasília. Assunção fica a 900 km do oceano. Sucre, capital da Bolívia, outro país sem litoral nas Américas, está a cerca de 520 km do Oceano Pacífico.

Camberra, na Austrália

A Austrália, sendo uma ilha, normalmente teria suas maiores cidades na costa. No entanto, a capital, Canberra, está a 150 km do litoral. Essa decisão foi estratégica, situando-se entre Melbourne e Sydney, as duas principais cidades costeiras.

Capitais africanas no interior

Na África, 16 dos 44 países sem litoral estão localizados. Algumas capitais significativamente distantes da costa incluem:

Kigali (Ruanda): 1.050 km do litoral. N?Djamena (Chade): 1.100 km do litoral. Juba (Sudão do Sul): 1.200 km do litoral.

Ásia: o polo de inacessibilidade

A Ásia abriga as capitais mais afastadas do mar, localizadas no chamado 'polo de inacessibilidade', o ponto mais distante de qualquer oceano no planeta. Ulan Bator (Mongólia) está a 1.300 km do mar, Dushanbe (Tajiquistão) a 1.480 km e Astana (Cazaquistão) a 1.660 km.

Duas capitais ainda mais removidas são Tashkent (Uzbequistão), a 1.780 km da costa, e Bishkek (Quirguistão), a capital mais distante do litoral em todo o mundo, situada a 2.080 km do oceano. Essas cidades asiáticas revelam escolhas únicas na seleção de suas localizações capitais.