Truque de limpeza revelado: especialista usa botão 'secreto' para banheiros limpíssimos

Uma popular influenciadora de limpeza da Inglaterra, Sra. Hinch, compartilhou recentemente um truque surpreendente para manter os banheiros imaculados. Seu método envolve o uso de um 'botão secreto' no vaso sanitário para lidar com manchas difíceis.

A estratégia inovadora da Sra. Hinch

Em um vídeo recente, a Sra. Hinch demonstrou como remover o assento do vaso sanitário e limpá-lo no chuveiro. Esse método, embora inusitado, recebeu elogios de seguidores que ficaram impressionados com a simplicidade e eficácia da abordagem.

Mrs Hinch uses 'hidden' button on toilet to banish stubborn stains effectively https://t.co/Wx2RnYh5ha — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 30, 2024

A limpeza regular do banheiro é vital, não apenas para manter um ambiente higiênico, mas também para evitar a proliferação de germes. Especialistas alertam que bactérias e vírus podem sobreviver nas superfícies do banheiro, representando riscos à saúde.

Dicas adicionais de limpeza

Nancy Emery, especialista em limpeza e banheiro da Drench, ofereceu dicas adicionais sobre como encontrar e utilizar o botão 'oculto' na maioria dos banheiros modernos. Ela destaca a importância de uma limpeza profunda e higiênica, especialmente em áreas propensas ao acúmulo de sujeira e bactérias, como o vaso sanitário.

Além do método do botão 'secreto', Nancy compartilhou soluções naturais para a remoção de manchas difíceis no banheiro. A mistura de fermento em pó e vinagre de vinho branco é recomendada para manchas amarelas. Essa combinação não apenas é eficaz na remoção de manchas, mas também possui propriedades desodorizantes.

A manutenção regular do banheiro é essencial para garantir a higiene. Nancy oferece conselhos específicos para a limpeza de assentos sanitários de madeira, destacando a importância de usar métodos suaves, como água morna com sabão.

Em conclusão, a Sra. Hinch e especialistas como Nancy continuam a oferecer dicas valiosas para simplificar as tarefas domésticas e manter ambientes limpos e saudáveis. Esses métodos inovadores destacam a importância da adaptação de técnicas de limpeza para garantir eficácia e facilidade nas rotinas diárias.