Modelo OnlyFans afirma ter engravidado após cena

Começar um novo ano para muitos significa uma mudança em suas vidas, especialmente se eles fazem uma lista de metas desde o início com o objetivo de cumpri-las. No entanto, há outras pessoas que, apesar de terem suas metas, há algumas situações que surgem sem planejamento, como é o caso de uma modelo e estrela do OnlyFans, chamada Tasha Paige, que surpreendeu a todos ao anunciar que está grávida.

Acontece que, a jovem de 23 anos de idade através do TikTok informou a todos os seus seguidores que engravidou enquanto fazia a gravação de seus vídeos sexuais para a plataforma de adultos mencionada anteriormente.

"As palavras escolhidas para anunciar aos seus mais de 300 mil seguidores que está esperando um bebê foram: 'Estou grávida. Feliz Ano Novo'."

"Alcancei tudo. É por isso que meus seios têm doído tanto e estão crescendo, então tudo faz sentido agora", diz Paige, explicando também que alguns dias atrás seus clientes começaram a suspeitar de seu estado e que ela já se sentia muito mais fraca em sua vida diária.

Quem é o pai do seu filho?

Tasha Paige explicou em seus vídeos que engravidou enquanto gravava um de seus vídeos para OnlyFans. No entanto, até o momento, ela não revelou quem é o pai do bebê, além de não saber se continuará ou não com sua gravidez.

"Ela sabe quem é o pai e disse a ele que está grávida", confessou o representante da modelo ao portal Yahoo Lifestyle.

E, até agora, embora não tenha revelado a identidade do homem, Y assegura que Tasha e o pai do bebê "não estão juntos, mas mantêm um bom relacionamento e tomarão uma decisão juntos".

É importante ressaltar que, diante dos comentários nas redes sociais, indicaram a ela que é ela quem deve decidir o que fazer com sua gravidez. "Decida o que decidir, lembre-se de que é o seu corpo, a sua escolha", afirmam os usuários.

https://www.tiktok.com/@anothertashapaige/video/7320770996221267208