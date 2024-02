Mãe constrangida: "call center pode ouvir tudo durante espera"

Uma mãe recentemente descobriu, da pior maneira, que suas explosões de frustração durante uma chamada para um call center foram ouvidas. O incidente, compartilhado no Mumsnet, levanta preocupações sobre a privacidade durante as chamadas telefônicas e revela o quão atentos os call centers podem estar, mesmo durante períodos de espera.

Perdendo o controle

A situação começou quando a mãe, lidando com um problema de vazamento, perdeu a paciência com a linha automatizada do call center. Ela admitiu ter usado linguagem forte para expressar sua frustração e ficou chocada ao perceber que suas palavras não caíram em ouvidos surdos.

Woman mortified after realising call centres can hear everything when on hold https://t.co/s7unxfUXOS — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 30, 2024

A mãe postou no Mumsnet, perguntando se os call centers podiam realmente ouvi-la durante os momentos de espera. Ela compartilhou sua experiência: "liguei sobre um vazamento e o sistema automatizado perguntou se era dentro ou fora de casa? Ele perguntou umas 12 vezes e no final eu gritei 'sim, dentro da porra da casa do idiota! Isso está me dando vontade de me afogar no vazamento!'".

A confirmação veio quando um conselheiro finalmente atendeu, fazendo uma pergunta específica relacionada ao vazamento. A mãe, então, questionou se eles teriam ouvido suas expressões de frustração. Os comentários subsequentes confirmaram que a chamada provavelmente foi gravada integralmente, e a transcrição pode até indicar o nível de frustração do cliente.

Ex-funcionários de call centers participaram da discussão, explicando que as chamadas geralmente são gravadas e, em alguns casos, transcritas por inteligência artificial. Enquanto alguns expressaram simpatia, outros admitiram que ouvir tais explosões durante as chamadas era muitas vezes a parte mais interessante do trabalho.

Um hack revelador para os usuários

Um vídeo viral da conta @yourdailydoseoflifehacks ofereceu uma dica útil para os usuários. A explicação revela que, se você não ouvir música enquanto estiver em espera, está no 'modo mudo' e os atendentes podem ouvir tudo o que você está dizendo.

Esse hack levanta questões sobre a privacidade nas chamadas telefônicas e destaca a necessidade de estar ciente de como as interações com call centers são tratadas.

Esse episódio engraçado, mas constrangedor, serve como um lembrete para todos sobre a possibilidade de serem ouvidos durante as esperas telefônicas e destaca a importância de manter a calma, mesmo quando a tecnologia parece impessoal.

Os nomes dos envolvidos foram trocados ou omitidos para preservá-los, visto se tratar de relato de caso verídico no Mumsnet.