Adeus aos parquinhos: o desaparecimento silencioso nos McDonald's

Os PlayPlaces, conhecidos como 'parquinhos', foram uma marca registrada do McDonald's nas décadas passadas, proporcionando não apenas uma refeição, mas uma experiência de playground temático para crianças.

No entanto, desde os anos 2000, muitos desses parquinhos foram discretamente removidos, levantando perguntas sobre o motivo dessa mudança, diz o Mega Curioso.

Na década de 1970, os PlayPlaces foram introduzidos, trazendo um toque único aos restaurantes McDonald's com o tema McDonaldland e personagens animados. Nas décadas seguintes, esses parquinhos se multiplicaram pelos EUA, tornando-se parte integral da experiência McDonald's.

Da diversão à preocupação

Por que não existem mais ‘parquinhos’ nos McDonald’s? https://t.co/yn4m0izCcz — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) January 28, 2024

Apesar de sua popularidade, a segurança dos PlayPlaces tornou-se uma preocupação crescente. Incidentes como queimaduras e ossos quebrados despertaram inquietações, levando à revisão da segurança desses locais.

Inicialmente concebidos como alternativas seguras aos parques públicos, os PlayPlaces passaram por adaptações para garantir a segurança das crianças. No entanto, relatos de lesões não divulgadas e multas substanciais evidenciaram a necessidade de medidas mais rigorosas, contribuindo para a diminuição gradual dos parquinhos.

No início do século XXI, a preocupação com a saúde infantil e a nutrição cresceu, com o McDonald's enfrentando escrutínio. Além das questões alimentares, os parquinhos passaram a ser alvo de atenção devido a altos níveis de patógenos nocivos, revelando lacunas na limpeza.

O declínio

Ao longo da última década, o McDonald's passou por uma transformação, respondendo às preocupações sobre saúde e nutrição. A pandemia de covid-19 intensificou a implementação de rigorosas medidas de higiene, contribuindo para o desaparecimento dos parquinhos, refletindo uma mudança mais ampla nas percepções da marca.

O adeus aos parquinhos marca não apenas o fim de uma era de diversão no McDonald's, mas também destaca a importância crescente da segurança, saúde e higiene na experiência do cliente.