Perdendo 18kg com ajuda da inteligência artificial: revolução dos treinos online

Com a escassez de Ozempic e os custos de treinadores pessoais disparando, indivíduos em busca de perda de peso rápida estão recorrendo à inteligência artificial. A criadora de conteúdo Miranda, 26 anos, compartilhou em um TikTok viral como ela utiliza o ChatGPT para criar seu próprio plano de treino.

Miranda destaca os desafios econômicos enfrentados por muitos, incapazes de arcar com treinadores pessoais ou academias. Utilizando o ChatGPT, ela inseriu detalhes pessoais, metas fitness e preferências, recebendo um plano de treino personalizado gratuitamente.

Facilitando a vida com ChatGPT

A influenciadora elogia a facilidade proporcionada pelo ChatGPT, destacando que a tecnologia não só torna seu treino mais acessível financeiramente, mas também eficaz.

Além de Miranda, outros usuários online têm recorrido ao ChatGPT para conselhos relacionados a condicionamento físico. Desde influenciadores documentando jornadas de perda de peso até profissionais de saúde projetando rotinas específicas, a tecnologia tem demonstrado versatilidade em atender diversas necessidades.

Apesar dos benefícios, o ChatGPT não está isenta de críticas. Alguns usuários relataram frustrações com a representação imprecisa de suas vidas pela IA. No entanto, o crescente número de histórias de sucesso no mundo fitness destaca seu papel significativo na revolução dos treinos online.