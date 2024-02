Mulher é acusada de arruinar o sonho do namorado ao dizer que ele não combina com piercings (Reprodução/Freepik)

Uma mulher usou um fórum da internet, relatando ter sido acusada de arruinar o sonho do namorado, ao afirmar que ele não combina com piercings. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/TillUnique7926.

“O melhor amigo do meu namorado recentemente colocou um piercing no nariz e está tentando convencê-lo a colocar um também. Infelizmente, meu namorado o ouve quando se trata de ser convencido sobre as coisas, então, naturalmente, ele está obcecado em querer colocar um”, iniciou o texto na rede social.

“Depois de me trazer seu desejo mais uma vez, perguntou o que eu achava sobre isso e se ele se adequaria a algum, ao que eu disse que não, já que não tem a estrutura facial adequada para isso e acredito não se adequar em piercings em geral”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Avó recebe ‘elogios’ após ser acusada por neto de deixá-lo com fome em sua casa”

Opinião solicitada é opinião dada

Segundo a mulher, ela ainda acrescentou o fato de não achar piercings algo atraente. No entanto, afirmou que não mudaria nada, pois o ama de qualquer maneira e continuaria se sentindo atraída pelo parceiro.

“Naturalmente ele ficou chateado com isso e até me chamou de idiota por 1arruinar o sonho de sua vida1, já que aparentemente ele sempre quis ter um, mas agora não quer mais. Falei sobre eu poder estar completamente errada com minha suposição e ele deveria ir em frente e colocar um [piercing] se realmente quisesse, mas ainda se recusa e fica chateado sempre que o assunto surge”, finalizou.

Ao terminar o texto, os usuários da rede social criticaram a tratativa do namorado. “O cara pediu sua opinião, você deu para ele e ele ficou chateado.... O que há para criticar da sua parte? Não é como se você tivesse dado um ultimato a ele ou o chamado de batata mutante… ele está sendo dramático demais. Se ele quer o piercing, então ele deveria colocá-lo, o que o impede?”, disseram.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.