Mãe denunciou seu filho às autoridades como o suposto feminicida de jovem encontrada em uma mala

Nas últimas horas, foi divulgado o caso de uma jovem, identificada como Isabella Mesa Sánchez, cujo corpo sem vida foi encontrado dentro de uma mala na cidade de Medellín, Colômbia, e que teria sido assassinada pelo seu parceiro. Precisamente, a mãe do indivíduo, identificado como Sebastián Villegas Córdoba, de 21 anos, o denunciou às autoridades, o que levou à sua entrega e captura.

A descoberta foi registrada no interior de uma residência localizada no bairro 12 de Outubro, no noroeste da cidade..

Mãe denunciou seu filho por ter assassinado Isabella Mesa Sánchez

“Uma mãe denunciou seu filho, que foi capturado, Sebastián Villegas Córdoba de 21 anos, aparentemente responsável pelo feminicídio da jovem Isabella Mesa Sánchez, de 19 anos. A jovem foi encontrada dentro de uma mala no bairro 12 de outubro neste domingo. Foi entregue à Polícia Nacional da Colômbia”, afirmou Denuncias Antioquia em sua conta de X ou Twitter.

Parece que a mãe percebeu a notícia e foi quem se apresentou às autoridades para denunciar seu próprio filho, o que levou o jovem a se apresentar à Polícia Nacional e resultou imediatamente em sua captura pelo suposto caso de feminicídio.

Até o momento sabe-se que a jovem estava vivendo no México e tinha chegado a Colômbia no sábado para passar alguns dias com seu parceiro, um soldado do Exército Nacional, que estava de licença.

#Feminicidio.

Anoche fue hallado el cadáver de una mujer dentro de una maleta en una vivienda en el barrio 12 de octubre. Según información ingreso el sábado a visitar a su novio.



Autoridades buscan a este sujeto quien es presuntamente responsable de un feminicidio. Sebastián… pic.twitter.com/xMn3EeO8z4 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 29, 2024

Os usuários da internet imediatamente se manifestaram dizendo: “Meu Deus, como vocês acham que têm o direito de acabar com uma vida. O que precisamos é de mão dura e lei aqui. Porque eles fazem o que querem. Pobre família” e “Que desgraça, tantos loucos que parecem normais. Descanse em paz, querida mulher”.