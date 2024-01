Estudo revela comportamentos noturnos bizarros: dirigir e ter sexo durante o sono

Um novo estudo conduzido pela Universidade Semmelweis, em Budapeste, Hungria, revelou comportamentos noturnos bizarros, incluindo dirigir e praticar sexo durante o sono. Os resultados, publicados no 'Journal of Clinical Neuroscience' em novembro, destacam padrões distintos entre diferentes grupos demográficos.

A pesquisa identificou que as mulheres são duas vezes mais propensas do que os homens a realizar atividades complexas, como manusear eletricidade ou utensílios de cozinha, durante o sonambulismo. Além disso, adultos mais jovens e crianças têm maior probabilidade de praticar o sonambulismo em comparação com pessoas mais velhas.

Entre os comportamentos noturnos observados, incluem-se dirigir durante o sono, chorar ou rir, movimentar as mãos e falar em frases completas ou em linguagem sem sentido. Idosos apresentam maior propensão à agressividade física durante o sono, enquanto as mulheres tendem a chorar mais frequentemente do que os homens.

Sonambulo-Engin_Akyurt-Pexels

Engin_Akyurt / Pexels

Parasomnias, causas e implicações

As parasomnias, que abrangem comportamentos anormais durante o sono, afetam cerca de 10% dos americanos. As causas incluem transição incompleta entre vigília e sono, falta de sono, medicamentos, genética, problemas de saúde, transtornos psiquiátricos, estresse e abuso de álcool ou substâncias.

O estudo destaca preocupações com a sexsomnia, um comportamento sexual durante o sono, que pode levantar questões de consentimento. Embora alguns casais não se incomodem com iniciativas sexuais durante o sono, casos mais extremos foram associados a questões legais e defesas em casos de acusação de estupro.

Esses padrões noturnos complexos indicam a necessidade contínua de compreensão e pesquisa sobre o sono e suas ramificações comportamentais.