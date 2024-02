Avó recebe ‘elogios’ após ser acusada por neto de deixá-lo com fome em sua casa

Uma mulher usou o Reddit, relatando ter sido acusada pela própria filha de deixar os netos com fome sob seus cuidados. Ao dar sua versão na rede social, por meio do usuário u/False-Reindeer6326, foi defendida pelos internautas.

“Não sei se fiz algo errado. Tenho cuidado das crianças depois da escola pelo menos uma vez por semana. Eu costumo fazer o jantar e comemos por volta das seis. Hoje eu estava de babá e as crianças chegaram em casa. Tim, de 12 anos, estava com muita fome e me pediu para começar o jantar às quatro”, iniciou o texto na plataforma.

“Eu disse a ele para comer algumas frutas no lanche e esperar o jantar. Ele me disse que não queria frutas e me pediu para fazer a comida agora. Falei não, pois poderia comer um lanche. Ele ficou irritado o resto da noite”, continuou.

Revolta da filha e defesa na web

Segundo o relato, a mãe das crianças chegou pouco depois das sete da tarde, recebendo uma notícia de Tim. A criança revelou ter sido deixada com fome pela avó, pois ela se recusou a fazer o jantar mais cedo.

“Expliquei que lhe ofereci algumas frutas para ajudá-lo e ele não quis. E assim começamos uma discussão, minha filha dizendo que se uma criança quiser jantar agora, eu preparo o jantar. Falei que lhe ofereci um lanche e ele poderia esperar e está bem. Não sou mais babá dela, ela está chateada com isso e pensa que sou uma diota”, finalizou.

Após terminar o texto, a avó recebeu apoio da web. “Nenhuma criança morreu de fome por ter que esperar o jantar ser servido no horário normal, e o pequeno Timmy não é a única pessoa na casa. Há outros na casa a serem considerados”, escreveu um internauta, totalizando mil votos em seu comentário.

“Tenho novidades para a mamãe: você não pode administrar/programar uma casa com base no apetite de um menino pré-adolescente/adolescente. Supõe-se que uma unidade familiar seja uma equipe, e as equipes funcionam melhor com base em um plano. Um lanche para ajudar o faminto até o jantar é melhor do que reorganizar a agenda de todos”, finalizou.

