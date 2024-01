"TikTalk": O futuro do sotaque inglês, inspirado por celebridades e virais

Tick-tock — o relógio está correndo para todos nós adotarmos o "TikTalk", um sotaque inspirado por celebridades e virais, que pode se tornar o futuro da língua inglesa.

Sob a forte influência de celebridades e formadores de opinião viral nas últimas décadas, a Geração Z e os social media influencers millennials estão adotando em massa os ritmos característicos de VIPs como Kim Kardashian, Britney Spears e Ariana Grande.

A ascensão do ?TikTalk?

Conhecida como 'TikTalk' ou 'influencer accent', essa tendência de imitar vozes está sendo identificada como possível futuro do sotaque inglês. O professor de linguística da Universidade de Warwick Christopher Strelluf destaca duas características distintas desse fenômeno viral: 'uptalk' e 'vocal fry'.

'Uptalk' é descrito como "usar uma entonação ascendente em frases declarativas", enquanto 'vocal fry' adiciona um "som grave e áspero nas vogais". Ambas já fazem parte do inglês, sendo usadas como estratégias de comunicação.

Adoção generalizada

Influenciadores de várias áreas admitiram adotar essa inflexão popular em suas postagens. Apesar de alguns considerarem isso 'unnatural', muitos a veem como uma ferramenta útil para expressar ideias de forma mais pausada.

Com a massiva presença online do 'TikTalk', Strelluf prevê que o futuro da nossa entonação será liderado por mulheres. Ele destaca que as inovações na linguagem são frequentemente introduzidas por jovens mulheres, e as mudanças que ouvimos provavelmente representam o futuro do inglês.

Aceitação e transformação

Strelluf argumenta que a modificação liderada por mulheres no sotaque americano não é algo negativo, mas sim do interesse da sociedade. Ele sugere que o 'uptalk' usado dessa forma provavelmente se tornará a norma no futuro, e o TikTok pode ser uma plataforma crucial para difundir essas mudanças.

Em um mundo onde a linguagem está em constante evolução, o 'TikTalk' emerge como uma influência poderosa, moldando não apenas a comunicação online, mas potencialmente o futuro do sotaque inglês.