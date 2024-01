Sete palavras distintas entre as Coreias do Sul e do Norte

A história compartilhada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não apenas moldou os destinos políticos, mas também influenciou o modo como suas línguas evoluíram. Vamos explorar sete palavras cotidianas que, apesar de compartilharem raízes, assumem identidades diferentes de cada lado da fronteira.

1. Xampu: ?Syam-pu? ou ?Meo-ri-mul-bi-nu??

A palavra xampu soa familiar na Coreia do Sul como 'syam-pu', enquanto, na Coreia do Norte, transforma-se em algo como 'meo-ri-mul-bi-nu', traduzido como 'sabonete líquido para a cabeça'.

2. Suco: ?Ju-seu? ou ?Dan-mul??

O suco, com influência norte-americana, é 'ju-seu' na Coreia do Sul e 'dan-mul' na Coreia do Norte, significando literalmente 'água doce'.

3. Prática: ?Yeon-seup? ou ?Ryeon-seup??

Apesar da semelhança na palavra "prática," a diferença sutil na pronúncia revela-se: 'yeon-seup' no Sul e 'ryeon-seup' no Norte.

4. Telefone Celular: ?Hyu-dae-pon? ou ?Son-jeon-hwa??

No mundo dos smartphones, a Coreia do Sul usa 'hyu-dae-pon' e 'hean-deu-pon', enquanto na Coreia do Norte, é 'son-jeon-hwa', traduzido como 'telefone de mão'.

5. Amigo: ?Chin-gu? ou ?Dong-mu??

A palavra para 'amigo' varia entre 'chin-gu' no Sul, derivada do chinês, e 'dong-mu' no Norte, uma mudança que aproxima o termo do 'camarada' russo.

6. Leite: ?U-yu? ou ?So-jeot??

Apesar das diferenças na pronúncia, 'u-yu' no Sul e 'so-jeot' no Norte têm o mesmo significado: 'leite de vaca'.

7. Sorvete: ?A-i-seu-keu-rim? ou ?Eor-eum-gwa-ja??

Finalizando com 'sorvete', os sul-coreanos adotam o termo inglês 'a-i-seu-keu-rim', enquanto os norte-coreanos preferem 'eor-eum-gwa-ja', significando 'confecção gelada'.

Essas nuances linguísticas refletem não apenas a divergência política, mas também a rica tapeçaria cultural que moldou o vocabulário cotidiano de cada nação coreana.