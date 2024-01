Mulher se recusa a contar para sua filha o verdadeiro motivo de seu divórcio e recebe alerta na web

Uma mulher, de 18 anos de idade, usou o Reddit para desabafar sobre ter omitido o motivo do divórcio com seu ex-marido, à filha de seis anos. De acordo com ela, a criança começou a levantar dúvidas sobre o caso e ela se recusou a abrir o assunto. No entanto, enfrentou uma série de críticas após concluir o relato.

“Sou divorciada do pai da minha filha há 5 anos. Agora ela começou a ter dúvidas sobre por que não estamos juntos. Eu lhe falei que teremos essa conversa até sentir que ela tem maturidade suficiente. Mas ultimamente, no mês passado, ela tem perguntado cada vez mais e finalmente disse: ‘Bem, meu pai me contou o porquê, então não entendo por que você não pode’’, desabafou, por meio do usuário u/No-Membership-7647.

“O pai dela, 29 anos, tem conversado com minha filha e contado a ela sua versão dos acontecimentos que nos levaram a não estarmos mais juntos. Agora minha filha está com raiva de mim porque pensa que estou escondendo segredos, mas continuo afirmando ser conversa entre adultos e não uma criança”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher proíbe marido de punir a filha de 6 anos após atitude da criança e explica o motivo”

Conflito familiar e impressões na redes social

Segundo a autora do relato, ela tem um atual parceiro há cerca de dois anos e tiveram uma nova adição à família. No entanto, afirma nunca deixar sua filha deslocada e um novo conflito se instaurou.

“Há alguns dias, [minha filha] disse que não o ama mais, pois ele é a razão pela qual o pai dela e eu não podemos voltar a ficar juntos. Mas o pai dela teve um relacionamento alguns meses depois da nossa separação, mas parece que o pai dela não pode fazer nada de errado, só eu. Confrontei meu ex-marido e a única coisa que ele me disse é que não vai parar de responder as perguntas dela e não vê nada de errado”, finalizou.

“É hora de você falar com sua filha sobre a situação. Ela está ouvindo uma história e interpretando tudo o que está sendo contado como evangelho”, alertou um internauta.

“Os pais devem dar alguma explicação neutra juntos e ambos cumpri-la. Sem detalhes sujos. Algo como: ‘Às vezes os casais não trabalham e não são felizes juntos’. Parece que ex e a mãe não querem cooperar, então ex diz o que quer enquanto a mãe não responde muito. Isso pode ser muito prejudicial para a criança”, observaram.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.