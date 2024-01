Interessado! Homem confessa que teria uma namorada com OnlyFans se ela compartilhasse seus ganhos

OnlyFans tornou-se a plataforma favorita para compartilhar conteúdo exclusivo. Embora não seja um site de vídeos e imagens íntimas, a maioria dos criadores o utiliza com esse propósito, mas quanto uma modelo do OF ganha? Embora haja inúmeras respostas, muitas afirmam que é possível ganhar muito dinheiro.

Em relação aos ‘milhões’, nas últimas horas começaram a se popularizar as declarações de um jovem: “Estou disposto a sair com uma mulher que tem uma conta no OnlyFans, mas ela teria que contribuir financeiramente com o que ganha na plataforma. Devo obter benefícios de sua participação no OnlyFans”.

Quando sua amiga perguntou ele respondeu: “Você se relacionaria com um homem que não te dá dinheiro? Que não compra garrafas de Moet? Que divide a conta? Não, né? Então, por que eu deveria estar com uma mulher que faz OnlyFans se não obtiver benefícios?”. Essa conversa provocou um grande número de críticas ao jovem.

Até o momento, a gravação dos eventos tem mais de 400 mil visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler mensagens como “Basicamente diz, ‘como ele tem mais dinheiro do que eu, ele tem que compartilhar comigo’”, “Ele tem uma cara de idiota, mas muito elevado”, “Eu não faria, mas concordo com o cara” ou “Homem de alto valor!!! Força, cara”.