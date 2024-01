Influenciadora causa polêmica ao mostrar em vídeo como depila o olho

Nas redes sociais, podemos encontrar muito conteúdo desagradável. Isso aconteceu com os seguidores de uma influenciadora famosa, que surpreendeu a todos no TikTok ao compartilhar um vídeo em que mostrava como depilava o olho.

A jovem conhecida como Yanei Reach se tornou viral ao mostrar em sua conta do TikTok como foi o procedimento de depilação, não sem antes mostrar que realmente um pelo havia crescido em seu globo ocular.

"Venham comigo para eu depilar o olho! Sim, você ouviu certo, vou depilar o olho porque tenho essa coisinha aqui e está crescendo pelo", disse a tiktoker @yaneireach.

No material audiovisual, pode-se ver como a influenciadora, com a ajuda de uma pinça de depilar, começa a remover os pelos que cresceram em seu olho, exatamente onde se pode ver uma pequena protuberância de cor bege com um pelo saindo dela.

A tiktoker teve que realizar o procedimento algumas vezes, pois na primeira tentativa o cabelo se partiu ao meio, deixando uma metade ainda presa em seu olho.

O vídeo da influenciadora, que alcança mais de 2 milhões de visualizações, gerou muita curiosidade, surpresa e até mesmo repulsa entre seus seguidores, que se perguntam qual é a doença que ela tem e se existe algum procedimento para evitá-la.

"Eu já tinha ouvido falar sobre ter cabelos na língua, mas no olho? Não sabe se existe alguma cirurgia ou algo assim para removê-los completamente?", foram alguns dos comentários.

A influencer sofre de dermoide limbar

Num vídeo compartilhado anteriormente pela influenciadora, ela mencionou que possui uma condição chamada 'dermoide limbar'.

De acordo com o Hospital Infantil do Texas, trata-se de um cisto que está presente na interseção da córnea (a janela transparente da parte frontal do olho) e da esclera (a parte branca do olho). Este cisto está presente desde o nascimento e, às vezes, pode crescer com o tempo.