É um alienígena? Estranha criatura marinha gera pânico nas redes

A estranha criatura Facebook (Facebook Field Naturalists Club of Victoria / Emily Jenke)

Uma mulher que caminhava por uma praia na Austrália encontrou uma estranha criatura e suas fotografias causaram impacto e terror nas redes sociais. Isso aconteceu depois que ela desconhecia de que espécie se tratava, o que também gerou mistério entre os usuários.

O fato ocorreu na praia Step Beach em Fairhaven, onde ela encontrou esse mistério enquanto caminhava pelo local.

A foto que gerou terror nas redes

A mulher compartilhou as imagens de sua descoberta em um grupo do Facebook chamado ‘Field Naturalists Club of Victoria’.

"Encontrei-o nas piscinas de rochas. Foi um pouco difícil, será uma planta como... ", descreveu a usuária, recebendo diversas opiniões, onde alguns compararam a espécie com um alienígena.

No entanto, a resposta que gerou mais aceitação foi que se tratava de um tulipa marinha (Pyura spinifera), que vive aproximadamente a 80 metros de profundidade.