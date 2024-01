Até onde os vikings deixaram sua marca?

A Era Viking, conhecida por incursões bárbaras na Escandinávia, levanta questões sobre até onde os vikings expandiram suas influências. Com saques e explorações em quatro continentes, sua rede de poder deixou marcas duradouras. Descubra os destinos remotos e as nuances culturais dessas viagens históricas, diz o Mega Curioso.

Os primeiros passos

Motivados por poder e riqueza, os vikings iniciaram incursões visando ganhos materiais. Suas primeiras viagens os levaram à Escócia, Hébridas e Islândia. A virada ocorreu por volta de 1000 d.C., quando se aventuraram no Atlântico, alcançando a Groenlândia e Newfoundland, no Canadá. A Groenlândia, fonte de recursos, contrastou com a América do Norte, que não despertou grande interesse.

Explorando além do horizonte

Além das incursões ocidentais, os vikings também desbravaram o leste. Navegaram pelo Mar Báltico, rios europeus e chegaram a Constantinopla e Bagdá por volta de 1000 d.C. Essa expansão, focada no comércio, levou à integração cultural em locais como a Rússia. Evidências sugerem que os vikings podem ter alcançado China e Índia, como indicado pela presença de seda chinesa na Suécia.

Limites ao sul

Os vikings, desafiando geografia e navegabilidade, também exploraram o sul, chegando à Península Ibérica e à costa norte da África no início do século XI. No entanto, a difícil topografia e a ausência de vias navegáveis limitaram sua expansão além da África do Norte.

Para os vikings, o assentamento em Newfoundland pode ter sido a maior distância geográfica, mas culturalmente, cidades como Bagdá representaram uma jornada significativa para o desconhecido.