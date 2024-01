Mulher apresenta melhor truque para namorar: seguir no Instagram é "infalível"

Em um vídeo que está capturando a atenção de solteiros por toda parte, Coco Schiffer, uma nova-iorquina e talentosa gerente e estilista virtual, compartilha seu conselho revolucionário para encontrar o amor através do Instagram.

Schiffer, conhecida gerente de talentos e autodenominada estilista virtual, ganhou quase 90 mil visualizações por seu conselho inovador sobre encontrar o amor no Instagram. Em um vídeo publicado em 4 de janeiro, ela revela o que chama de "melhor truque de namoro de todos os tempos".

A nova-iorquina compartilha sua própria jornada, mudando-se de Los Angeles para Nova York, ansiosa por novos encontros em uma cidade onde conhecia poucas pessoas. Schiffer, determinada, decidiu não esperar por apresentações e agiu por conta própria.

"Em vez de apenas esperar que façam a apresentação, pensei: 'qual é o Instagram deles? Vou apenas segui-los'", revela ela.

Risco e a recompensa

Schiffer conta como embarcou em uma onda de seguir no Instagram o dia todo, independentemente de os perfis serem de desconhecidos ou terem uma conexão mútua. Para ela, mesmo contas privadas ou aquelas que aceitam solicitações de seguidores semanas depois têm o poder da observação mútua nas redes sociais.

"Isso parece arriscado por algum motivo. Mas, pessoal, apenas sigam eles", aconselha ela.

Compartilhando sua própria história de sucesso, Schiffer revela ter conhecido seu namorado incrível e melhor do que nunca dessa maneira. Desde seguir alguém no Instagram até estar em um chalé de esqui no meio da França com seu parceiro, ela destaca a eficácia dessa estratégia ousada.

Ao encorajar sua audiência a adotar essa abordagem, Schiffer conclui: "a saga é: vocês precisam segui-los, OK? Anotem minhas palavras. Funciona todas as vezes. Melhor dica de namoro. Me contem como foi."