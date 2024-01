Afinal, o cruzeiro viral no TikTok vai ser como vendido?

O Ultimate World Cruise da Royal Caribbean, uma sensação no TikTok, está enfrentando rumores de um possível encerramento antecipado devido a conflitos globais impactando o itinerário.

A criadora de conteúdo Adita (@aditaml2759), a bordo do Ultimate World Cruise, compartilhou no TikTok que ouviu rumores sobre o possível término do cruzeiro em Los Angeles, citando problemas no Oriente Médio e restrições na passagem pelo Mar Vermelho e Canal de Suez.

Um porta-voz da Royal Caribbean confirmou à People que o cruzeiro continuará conforme programado. O comunicado expressou o entusiasmo da empresa em concluir a primeira etapa em fevereiro e iniciar a exploração da Ásia em seguida. O pronunciamento aliviou a preocupação gerada pelos rumores.

Possíveis alternativas e desafios

Apesar da tranquilidade da empresa, passageiros consideram alternativas, como um desvio pela África ou desembarque em Dubai, seguido de voos para o Mediterrâneo. A preocupação surge em meio a problemas na região, incluindo ataques de piratas no Mar Vermelho e conflitos em Israel, Palestina e Iêmen.

O recente ajuste no itinerário de uma embarcação da Silversea, do grupo Royal Caribbean, devido a ataques na região, pode ter adicionado apreensão entre os passageiros do Ultimate World Cruise.

Lançado em dezembro de 2023, o cruzeiro de nove meses está programado para cobrir 11 maravilhas do mundo e visitar mais de 60 países. Com preços entre US$53.999 e US$117.599 por pessoa, a jornada é uma experiência única, com o término previsto para setembro de 2024.

Enquanto o Ultimate World Cruise enfrenta murmúrios, o futuro da jornada épica permanece incerto, refletindo desafios geopolíticos e preocupações dos passageiros em meio a um cenário global dinâmico.