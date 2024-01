Modelo descobre traição com marido da melhor amiga

A modelo australiana Honey Brooks compartilhou uma história surpreendente em suas redes sociais, revelando que inadvertidamente se tornou a "outra mulher" no casamento de sua melhor amiga. O marido da amiga secretamente se inscreveu no site OnlyFans de Brooks e iniciou mensagens picantes sob um pseudônimo.

Brooks, surpresa e chocada, explicou que um homem se inscreveu em sua página explícita cerca de seis meses atrás, adquirindo rapidamente todo o conteúdo sensual. A modelo, que não tem conhecimento sobre os assinantes, descobriu mais tarde que esse homem era o marido de uma de suas melhores amigas.

A experiência de namorada

O assinante, buscando uma experiência mais personalizada, optou pelo pacote caro de "experiência de namorada" oferecido por Brooks. Durante três meses, eles trocaram mensagens eróticas diárias, até que ele desapareceu repentinamente.

Brooks ficou perplexa ao descobrir que o silêncio do assinante se deu porque a esposa, uma de suas melhores amigas, descobriu a traição. A modelo, abalada pela revelação, afirmou não ter conhecimento da identidade do assinante e expressou sua preocupação por inadvertidamente estar envolvida em uma traição.

Embora a amiga tenha garantido que a culpa não é de Brooks, a modelo concordou em se encontrar com o casal para discutir a situação. Esta não é a primeira vez que Brooks atrai a atenção da mídia, anteriormente discutindo seu casamento não convencional, no qual compartilhou o marido com outras 16 mulheres em 2023.