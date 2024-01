Executiva adverte sobre perigos do metaverso após ser 'estuprada em grupo'

Nina Patel, psicoterapeuta e co-fundadora da start-up Kabuni, compartilha uma experiência chocante no metaverso, alertando sobre os perigos da realidade virtual. Ela relata ter sido "estuprada em grupo" por quatro atacantes anônimos enquanto explorava o jogo Horizon Worlds, da Meta.

Patel, uma entusiasta precoce da tecnologia de realidade virtual, enfrentou um ataque violento apenas 60 segundos após entrar no jogo. Os agressores, aproveitando o anonimato do ambiente, humilharam e agrediram sexualmente o avatar de Patel, deixando-a atordoada e traumatizada.

A vítima atribui parte da culpa ao anonimato e à falta de responsabilidade nos espaços de realidade virtual. Ela destaca que a ausência de repercussões reais pode incentivar comportamentos ofensivos, enquanto alguns ambientes virtuais até recompensam atos agressivos.

Realidade-virtual-ThisIsEngineering-Pexels

ThisIsEngineering / Pexels

Impacto psicológico profundo

Mesmo sendo uma experiência virtual, Patel argumenta que as ramificações na vida real são significativas. O trauma psicológico resultante de tais incidentes pode ser equiparado ao de agressões físicas, dadas as emoções intensas vivenciadas no metaverso.

O relato de Patel coincide com outros casos, incluindo o de uma adolescente britânica que denunciou um ataque no metaverso à polícia. Patel elogia a coragem da jovem e destaca a necessidade de medidas de segurança e um "design responsável" para garantir um metaverso mais seguro.

Apesar das experiências negativas, Patel enfatiza o potencial positivo do metaverso. Ela defende a necessidade de estabelecer uma base que priorize o impacto positivo sobre o prejudicial, esperando que sua história sirva de defensora por um ambiente mais seguro.

No entanto, Patel expressa ceticismo quanto à cessação dos comportamentos violentos no mundo virtual. Ela destaca que seu caso não é único e acredita que outros ainda enfrentarão desafios semelhantes.