Adeus, BRB: o declínio da gíria que denuncia idade

Os millennials e mais velhos estão se deparando com um sinal inconfundível de seu passado online: a gíria BRB (be right back). Enquanto novas expressões surgem diariamente, a constatação é que o uso frequente de BRB está diminuindo, indicando uma mudança na relação com a internet e as redes sociais.

Uma foto de um computador desktop dos anos 2000, posicionado sobre uma enorme escrivaninha doméstica da época, tornou-se viral, despertando uma onda de nostalgia.

Com milhões de visualizações e milhares de compartilhamentos, a imagem ressalta como a internet era vista como um local específico, em contraste com a presença onipresente atual.

A internet como um lugar distinto

Usuários compartilharam sentimentos de nostalgia, destacando a diferença entre a internet como um local definido no passado e a ubiquidade atual. A ideia de sair desse 'local' específico significava deixar a internet, algo impossível nos dias atuais.

Com a transformação da relação com a internet, a linguagem online também evolui. Comentários indicam que expressões como BRB caíram em desuso, refletindo como nossa presença online se tornou constante.

Os usuários concordam que antes se vivia a vida e ocasionalmente se conectava à internet, enquanto agora vivemos na internet e ocasionalmente nos conectamos à vida.

Comentários adicionais sugerem reflexões sobre a excessiva acessibilidade e o impacto negativo nas interações sociais. A nostalgia expressa revela um desejo por tempos em que as pessoas não estavam tão facilmente acessíveis, destacando preocupações sobre a saúde mental em um mundo digital interconectado.