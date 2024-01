Quase metade dos adultos tem dificuldade para fazer novos amigos ao envelhecer

Um estudo revelou que quase metade dos adultos (48%) sente que fazer novos amigos se torna mais difícil com o envelhecimento. A pesquisa, que entrevistou 2 mil adultos, também destacou que 72% adorariam fazer novas amizades, mas 17% não teriam ideia de como iniciar uma nova amizade.

A pesquisa apontou que, à medida que envelhecem, 35% das pessoas perdem a confiança, e 33% se sentiriam nervosas ao considerar a ideia de fazer novos amigos. Surpreendentemente, 25% dos entrevistados afirmam não ter feito novas amizades desde os 24 anos.

Para enfrentar esses sentimentos de solidão, 27% estariam dispostos a participar de uma nova atividade, enquanto 18% considerariam usar aplicativos de encontros para conhecer pessoas.

A pesquisa foi encomendada pela Beavertown, que se uniu à organização Campaign Against Living Miserably (CALM) para lançar a iniciativa 'Crush Loneliness this January'.

Adolescentes-Cori-Emmalea-Rodriguez-Pexels-1

Cori Emmalea Rodriguez / Pexels

Eventos sociais para conectar

A Beavertown e a CALM estão organizando uma série de eventos sociais, como escaladas, durante o mês, incentivando as pessoas a conhecerem novas pessoas e tentarem a escalada para combater a solidão.

Um porta-voz da cervejaria ressaltou a importância de superar o tabu da solidão e destacou que existem várias maneiras de fazer novas amizades.

A pesquisa também revelou que 45% dos entrevistados que se sentem mais solitários em janeiro atribuem isso ao desinteresse das pessoas em socializar após o Natal, enquanto 42% culpam a falta de eventos. Entre as razões citadas para a dificuldade de fazer amigos na vida adulta estão o fato de as pessoas já terem grupos de amigos estabelecidos (71%) e a redução nas saídas, comparado aos anos mais jovens (61%).

O porta-voz da Beavertown enfatizou que há várias maneiras de fazer amigos e conhecer novas pessoas, e a iniciativa visa começar o ano das pessoas de maneira positiva, combatendo o tabu da solidão e promovendo amizades duradouras.