Velas perfumadas podem representar riscos; conheça e respeite os avisos

Muitos de nós nos deparamos — gostando ou não! — com velas perfumadas acesas em algum lugar da casa. No entanto, um novo estudo publicado nos "Annals of Medicine and Surgery", primeiramente abordado em "The Cut", revela que para alguns, essas velas podem ser perigosas para a saúde.

Quem sofre de vertigem, dores de cabeça, problemas respiratórios, olhos lacrimejantes, espirros ou nariz entupido após a exposição a velas perfumadas deve evitá-las no futuro, conforme os autores do estudo. Mesmo se não sofrer efeitos adversos, não custa abrir uma janela para obter ar fresco, pois muitas velas contêm ingredientes potencialmente perigosos.

A primeira ameaça vem do tolueno, encontrado em velas feitas de parafina ou cera à base de petróleo. A exposição prolongada a concentrações elevadas de tolueno tem sido associada a diversos riscos à saúde, incluindo efeitos no sistema nervoso, respiratório e no desenvolvimento cerebral.

Outra substância preocupante é a benzidina, presente em corantes de algumas velas. Existe uma correlação entre a exposição ocupacional à benzidina e o desenvolvimento de câncer de bexiga. Embora o perigo da benzidina esteja mais relacionado à exposição prolongada associada à fabricação de velas, a informação sobre quais velas a contêm nem sempre está prontamente disponível.

Vela-Nubia-Navarro-Pexels

Nubia Navarro / Pexels

Opções seguras e alternativas

Para quem busca alternativas mais seguras, os autores do estudo recomendam fragrâncias naturais em vez das sintéticas comumente utilizadas. Velas de soja e cera de abelha também são opções mais seguras.

Esses alertas surgem no momento em que a Target faz o recall de milhões de velas perfumadas de marca própria devido a riscos de queimaduras e lacerações. Um relato publicado pelo The Post destaca o caso de uma mulher que acabou no hospital com intoxicação por monóxido de carbono após queimar várias velas perfumadas em um pequeno espaço por dez horas.

"Eu nunca mais comprarei uma vela perfumada, estou traumatizada", disse a criadora de conteúdo Emy Moore, baseada na Califórnia, em uma entrevista ao The Post.