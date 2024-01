Prefeito leva padre para exorcizar escritório da administração anterior

A mudança de comando das prefeituras, governos e outros entes públicos em todo o território colombiano começou no dia 1º de janeiro de 2024. É normal que haja certa tensão política entre os antecessores e os líderes atuais no poder devido aos mandatos, como foi o caso de um prefeito colombiano, que solicitou ao padre de exorcismos Elfy Bernal que fizesse uma limpeza espiritual nos escritórios da prefeitura da capital do departamento de Boyacá.

Através de uma entrevista, o prefeito indicou que até ia revisar o escritório da prefeitura para ver se tinham deixado algumas gravadoras e levar o padre para jogar água benta e “expulsar a energia corrupta”.

Na rede social X (anteriormente conhecido como Twitter) da prefeitura de Tunja, é possível ver o prefeito junto com o padre percorrendo os escritórios. “Uma outra funcionária pública acompanhou o padre em uma visita às diferentes dependências da administração municipal, onde ele fez orações e abençoou as instalações do prédio administrativo”.