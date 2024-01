Nutricionistas revelam alimentos surpreendentes que jamais consumiriam

Após semanas de excessos alimentares durante as festas de fim de ano, muitos de nós buscam iniciar o ano novo fazendo escolhas mais saudáveis. Mais de uma dúzia de nutricionistas compartilharam com o FoodNetwork.com sua opinião sobre os piores alimentos a serem incluídos em qualquer dieta saudável.

Algumas opções alimentares consideradas inadequadas são óbvias, enquanto outras podem surpreender. Desde cafés gelados açucarados até o amado bacon, esses são os alimentos que os nutricionistas aconselham evitar em 2024.

O nutricionista culinário Manuel Villacorta alerta sobre os cafés gelados açucarados, que podem conter até 81 gramas de açúcar, equivalente a duas latas de refrigerante. Além do alto teor de açúcar, essas bebidas podem conter até 510 calorias.

A nutricionista Bonnie Taub-Dix destaca que 68% das calorias do bacon vem de gordura, metade das quais é do tipo saturada. Além disso, cada fatia de bacon contém quase 200 miligramas de sódio, contribuindo para um perfil nutricional desfavorável.

Sherry Coleman Collins adverte contra brotos comercialmente cultivados, pois são propensos à contaminação bacteriana. Ela destaca casos de doenças relacionadas ao consumo de brotos, como alfafa e brotos de feijão.

Junk-food-Igor-Ovsyannykov-Pexels

Igor Ovsyannykov / Pexels

E mais?

A nutricionista Amanda Sauceda prefere chocolate amargo devido ao menor teor de açúcar e sabor mais intenso de cacau. O chocolate ao leite, por outro lado, contém mais açúcares adicionados e oferece menos benefícios para a saúde.

Jill Weisenberger alerta sobre os perigos da carne bovina malpassada devido ao risco de contaminação bacteriana. Ela destaca a importância de cozinhar a carne a temperaturas seguras para evitar complicações de saúde.

A nutricionista Keri Glassman evita pretzels devido à falta de nutrientes benéficos para a saúde. Ela destaca que esses produtos refinados contêm açúcar, carboidratos refinados e não oferecem saciedade devido à ausência de fibras, proteínas e gorduras saudáveis.

Jonathan Valdez alerta sobre o sorvete de leite de coco, destacando sua textura inferior, menor teor de proteínas e sabor excessivamente dominado pelo coco. Ele enfatiza a preferência por sorvetes à base de leite de vaca.

Pretzels-RitaE-Pixabay

RitaE / Pixabay

Joy Bauer expressa aversão aos cachorros-quentes de parques de diversões, citando a presença de xarope de milho, nitratos, gorduras e sódio. Ela desencoraja o consumo desses alimentos altamente processados.

Elizabeth Shaw desaconselha o consumo de bolona devido ao alto teor de sódio. Em uma única onça de bolona, pode haver mais de 250 mg de sódio, contribuindo para uma ingestão elevada de sódio em uma única porção.

Sharon Palmer eliminou refrigerantes dietéticos de sua dieta há mais de dez anos, optando por água e bebidas à base de plantas. Embora não acredite em danos claros dessas bebidas, ela prefere opções mais naturais.

Liz Weiss desencoraja o consumo de rosquinhas devido à falta de valor nutricional. Esses produtos feitos com farinha branca, açúcar, óleo e sabores artificiais não oferecem vitaminas, minerais, fibras ou proteínas.

Ostras-Lachlan-Ross-Pexels

Lachlan Ross / Pexels

Nancy Clark evita o consumo de ostras cruas devido à preocupação com a segurança alimentar e à textura viscosa. Ela prefere alimentos que possa mastigar, proporcionando uma experiência mais agradável.

Tanya Zuckerbrot alerta que a manteiga de amendoim com menos gordura pode conter mais carboidratos refinados e açúcares. Em comparação com a manteiga de amendoim natural, as versões com menos gordura podem ser menos saudáveis devido à adição de ingredientes processados.

Jenna Braddock evita bolos prontos embalados devido aos ingredientes altamente processados, como corantes e sabores artificiais. Ela enfatiza a preferência por sobremesas de alta qualidade, feitas em casa.

Ellie Krieger e Kaleigh McMordie concordam que laticínios com baixo teor de gordura, exceto cream cheese e cottage cheese, não são satisfatórios em termos de textura e sabor. Elas preferem opções de queijo com teor de gordura mais elevado, permitindo um consumo mais moderado.