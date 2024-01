Ex-ladrões revelam os 5 pontos fracos que buscam ao mirar residências após o Natal

O clima festivo traz alegria, reuniões familiares e muitos brinquedos novos para crianças e adultos brincarem. No entanto, infelizmente, junto com as festividades e a troca de presentes, surge o lado sombrio de um aumento na atividade criminosa.

Para garantir que sua temporada de férias permaneça alegre e segura, ex-ladrões compartilharam insights sobre as cinco principais vulnerabilidades que eles exploram durante as férias.

1. Descarte embalagens sabiamente

A visão de embalagens vazias pode ser um anúncio de seus novos objetos de valor dentro de casa. Os ex-infratores aconselham não deixar caixas do lado de fora, sugerindo que até embalagens de itens menos caros podem atrair ladrões. Guarde presentes fora da vista, desmonte as caixas ou leve-as diretamente para centros de reciclagem.

2. Proteja itens ao ar livre

Itens úteis deixados do lado de fora podem inadvertidamente ajudar os ladrões. Ex-infratores observam o uso potencial de lixeiras com rodas para escalar cercas ou paredes. Mantenha as lixeiras atrás de portões trancados e use cadeados à prova de intempéries para segurar armazenamentos externos, se possível. Impedir o acesso a ferramentas e garantir espaços externos ajuda a frustrar tentativas de roubo.

Ladrao-MART-PRODUCTION-Pexels

MART PRODUCTION / Pexels

3. Cuidado com as redes sociais

Evite divulgar seus planos de férias nas redes sociais. Ex-ladrões revelam que usam plataformas como Facebook e Instagram para identificar quando as casas estão desocupadas. Esteja atento para não divulgar sua ausência e aguarde até retornar para compartilhar fotos das férias, incluindo cuidados com o geotagging que revela sua localização.

4. Acenda as luzes

As luzes exteriores servem mais do que decoração festiva: elas dissuadem ladrões eliminando possíveis pontos de esconderijo. Ex-infratores admitem que luzes que iluminam calçadas e jardins reduzem pontos cegos. Luzes de segurança, câmeras de vigilância e alarmes são medidas práticas e, às vezes, baratas, durante as longas noites, especialmente quando ausente de casa.

5. Tranque para permanecer seguro

A medida mais simples, mas eficaz, é trancar portas e janelas. Ladrões oportunistas frequentemente visam residências com pontos de entrada destrancados. É importante garantir que portas e portões tenham fechaduras de embutir, tornando-as resistentes a manipulações. Além disso, esteja atento ao local onde guarda as chaves, especialmente se a porta tiver uma caixa de correio, pois ladrões astutos podem tentar recuperar as chaves de dentro das portas.

Siga estas dicas de insiders nesta temporada para proteger sua casa, garantindo uma celebração festiva sem surpresas indesejadas.