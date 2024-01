Especialista em fitness recomenda levantar pesos antes do treino aeróbico

O sequenciamento do seu treino pode influenciar os resultados, conforme revelado por um especialista em fitness. Randal Claytor, professor associado de cinesiologia, nutrição e saúde na Universidade de Miami, sugere que os frequentadores de academia adotem a prática de levantar pesos antes do treino cardiovascular para maximizar os ganhos.

Claytor destaca que o treinamento regular de resistência, como levantamento de peso, agachamento e prancha, pode aumentar a força muscular e melhorar a saúde mental.

Musculacao-Sabel-Blanco-Pexels

Sabel Blanco / Pexels

Melhor juntos!

Ele incentiva a prática de ambos, mesmo para aqueles com agendas apertadas. "Realizar ambos os tipos de exercícios é melhor, especialmente para pessoas com fatores de risco de doenças crônicas, do que se exercitar pelo mesmo tempo, mas optar apenas por exercícios aeróbicos ou de resistência," diz Claytor.

No final, o conselho principal é se mover e continuar se movendo. "Minha recomendação atual é escolher a ordem do exercício com base em suas preferências pessoais e no que o manterá retornando à academia," conclui Claytor.