Especialista em beleza desmistifica maquiagem de influencers: "não funciona"

Um TikToker está viralizando ao mostrar por que a "maquiagem de influencer" não é realista para a vida cotidiana da maioria das pessoas. Bennet Northen, conhecido como @bennetnorthen no TikTok, conquistou 7,8 milhões de visualizações este mês ao demonstrar por que a "maquiagem de influencer" não é adequada para a rotina diária da maioria das pessoas.

Northen destaca que muitos tutoriais de maquiagem postados por influencers resultam em looks "fortes" que não são práticos para o trabalho, escola ou afazeres diários.

Ele explica que a maquiagem de influencer não é um "estilo prático", mas sim "gerado para entretenimento". Influencers buscam reações dramáticas dos espectadores, e o conteúdo tende a ser mais exagerado.

Demonstração prática

Northen realiza dois tutoriais de maquiagem em seu rosto, comparando a diferença entre a "maquiagem de influencer" e sua rotina diária. Ele destaca questões como corretivo, base, bronzer, blush, rímel e delineador.

O especialista recomenda abordagens mais realistas, como aplicar corretivo com tons de pêssego, usar base de maneira higiênica e eficiente, escolher entre bronzer em creme e em pó com base no tipo de pele e simplificar a aplicação de blush e iluminador.

Northen demonstra que suas técnicas proporcionam um visual "naturalmente aprimorado" em comparação com a aparência claramente "maquiada" de algumas influenciadoras.