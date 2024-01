Alaska Airlines tem pouso de emergência após explosão

Um voo da Alaska Airlines, o 1282, passou por momentos de terror quando uma seção da fuselagem explodiu em pleno voo, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência em Portland (EUA). Passageiros relatam caos e pertences sugados do avião.

Pesadelo com explosão a bordo

O voo com destino a Ontário partiu do Aeroporto Internacional de Portland e retornou apenas 35 minutos após a decolagem. Com 171 passageiros e seis tripulantes a bordo, a aeronave enfrentou um incidente grave, conforme relatado pela Alaska Airlines, que não forneceu detalhes específicos, segundo o NY Post.

Os passageiros descreveram cenas caóticas quando a explosão ocorreu, levando à despressurização da cabine. Celulares e pertences foram sugados do avião, criando um ambiente de pânico. Uma criança, sentada próxima à parte danificada, perdeu a camisa e teve a pele avermelhada pelo vento.

Alaska Airlines flight makes emergency landing after window blows out mid-flight as child who sat near hole loses shirt https://t.co/OX9iusv0g9 via @nypost — Beri (@sniffydogs) January 6, 2024

Após a explosão, máscaras de oxigênio foram acionadas, e os passageiros aguardaram o pouso de emergência. Gravações do piloto revelam a gravidade da situação, com a aeronave despressurizada e o pedido urgente de retorno ao aeroporto.

O CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci, anunciou a suspensão temporária de toda a frota de Boeing 737-9 após o incidente. A empresa afirmou que cada aeronave só retornará ao serviço após inspeções completas de manutenção e segurança, em colaboração com a Boeing e reguladores.

Investigações em andamento

Com o Boeing 737-9 Max, certificado em outubro de 2023, as investigações estão em andamento para compreender as causas do incidente. A empresa está colaborando com a Boeing e autoridades regulatórias para obter mais informações e garantir a segurança futura de suas operações.