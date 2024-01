Sabor do ano: tamarindo, a surpreendente especiaria com benefícios à saúde

McCormick & Company, líder em vendas de temperos e especiarias, revelou sua previsão anual de sabor: o tamarindo, uma especiaria com sabor surpreendente e benefícios à saúde. Conhecido como a 'tâmara da Índia', esse ingrediente nativo da Índia, África e Oriente Médio está destinado a se tornar essencial globalmente.

O tamarindo não é apenas saboroso, mas também versátil. Podendo ser usado na culinária, medicinalmente e em casa, o sabor ácido e agridoce pode ser adicionado a diversos alimentos, como batatas fritas, sorvetes e café. Além disso, é um ingrediente em molhos, marinadas, chutneys e até mesmo no famoso molho Worcestershire.

Além de suas propriedades gustativas, o tamarindo contém antioxidantes, como flavonoides, que beneficiam a saúde cardíaca, auxiliando na regulação do colesterol. Rico em magnésio, o tamarindo contribui para a redução da pressão arterial e possui efeitos anti-inflamatórios e anti-diabéticos.

Tamarindo-The-Raj-Pexels

The Raj / Pexels

Tendências globais de sabor

A escolha do tamarindo como sabor do ano alinha-se a três principais tendências identificadas pela McCormick: "poder azedo," "emprestado com consideração" e "indulgência redefinida." Essas tendências refletem a ascensão de sabores ácidos, reinvenção de pratos tradicionais e uma nova abordagem à indulgência.

"Inulgência redefinida" manifesta-se em duas formas: "newstalgic" e "food maximalism." O primeiro reintroduz favoritos da infância com um toque gourmet, enquanto o segundo explora camadas de sabores e texturas de maneiras criativas e divertidas.

O Sabor do Ano será destaque em itens de menu exclusivos, co-desenvolvidos para locais da Black Tap Craft Burgers & Beer a partir de 1º de fevereiro de 2024. O menu incluirá um hambúrguer de frango, batatas fritas e milkshake, todos infundidos com o sabor único do tamarindo.

É possível encontrar tamarindo no Brasil também, que também pode ser consumido em forma de suco.

A previsão de sabores da McCormick continua a desafiar as expectativas culinárias, e o tamarindo promete ser a estrela gastronômica de 2024, trazendo novas experiências aos paladares ao redor do mundo.