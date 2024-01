“Nível de inteligência? Questionável”: jovem recebe críticas após ser fotografado sentado em uma baleia morta no Chile

Um jovem recebeu muitas críticas na internet depois de tirar uma foto sentado em cima de uma baleia jubarte que encalhou morta na praia de Penco, na região de Bío Bío no Chile.

O fato ocorreu na terça-feira passada, quando o cetáceo de aproximadamente 15 metros e cerca de 30 toneladas encalhou na área de Cerro Verde Bajo.

De acordo com o Sernapesca, a morte teria sido causada por uma doença, já que o animal não apresentava lesões visíveis.

No local estava a Polícia Marítima e pessoal municipal, que o advertiram que não podia se aproximar do mamífero para evitar a possibilidade de qualquer doença infecciosa transmitida pelo animal aos humanos. No entanto, o homem não prestou atenção e sentou-se na baleia para tirar uma foto.

"Aqui em Penco, todos tristes pela morte da baleia e de repente, um idiota, um idiota desses que não faltam, desses imbecis que sobram no Chile", pode-se ouvir no registro viralizado na web.

Penco, Región del Biobío



Un animal se fotografia sobre una ballena jorobada 🐋 pic.twitter.com/OTPwniQDi2 — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) January 3, 2024

O que disseram as pessoas?

E isso não foi tudo, já que centenas de usuários nas redes sociais se manifestaram contra esse indivíduo, devido à sua falta de critério e pouca sensibilidade com o cadáver do animal.

“Fazem de propósito, diretamente, tipo, sinto que é só porque gostam de chamar atenção. Nível de inteligência? Questionável”; “Um animal, infelizmente não em extinção, pelo contrário”; “Disseram para esses idiotas: ‘Não se aproximem, há risco de infecção’. Não adianta, nunca adiantará”; “A miséria humana é incomensurável”; foram alguns dos comentários no X (ex-Twitter).