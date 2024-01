Mulher culpa o TikTok por arruinar seu casamento: seu marido quer se separar por um motivo curioso

Uma mulher culpou o TikTok pelo fim de seu casamento de 12 anos, depois que seu marido se tornou viciado em uma tendência da mencionada rede social, que o mudou completamente. Seu relato se tornou viral no Reddit e o caso gerou agitação entre os usuários.

De acordo com o NY Post, a mulher de 37 anos afirmou que o relacionamento com seu parceiro era estável e feliz, até que ele começou a usar o aplicativo e descobriu os vídeos de “tradwife”, onde mulheres afirmam ter deixado suas carreiras de lado, mostrando-se felizes fazendo tarefas domésticas como limpar, lavar, cozinhar ou cuidar dos filhos, além de atender seus maridos.

Nesse sentido, a esposa angustiada revelou que o homem se tornou viciado nesse tipo de vídeos no início de 2023 e que atualmente estão prestes a se divorciar.

"Nós não éramos um casal tradicional. Ambos trabalhamos, ambos fazemos tarefas domésticas e cuidamos das crianças. Ele nunca reclamou disso", ela apontou no Reddit.

"[Mas] por volta de março, ele começou a agir de forma estranha", expressou. Nesse sentido, ele indicou que "ele reclamou da minha aparência. Reclamou da comida. Reclamou que eu trabalhava muitas horas. Trabalho as mesmas horas que ele. Ao longo do nosso casamento, ele nunca teve reclamações sobre a comida que eu cozinho. Eu me visto com roupas mais confortáveis quando estou em casa. Ele nunca teve problemas com isso".

Após isso, ela descobriu que o homem havia se obcecado por uma "tradwife", que ela preferiu não mencionar. "Acho que o conteúdo dela é inventado e irrealista porque foi feito 100% para o público masculino", afirmou ela.

"Eu disse a ela que tudo isso era um ato que ela estava apresentando para que o mundo visse. Isso não é a realidade. Além disso, ninguém limpa a casa usando vestidos bonitos. Os vestidos vão sujar", afirmou.

A brutal mudança do homem após se obcecar com tiktoker

No entanto, seu marido não ignorou e continuou com as críticas. Ele até começou a compará-la com uma amiga dele que é dona de casa, e a instigou a abandonar seu trabalho para cuidar dos filhos e das tarefas domésticas.

"Ele sabia que eu não era o tipo de mulher que queria ser dona de casa. Ele não teve nenhum problema com isso. Tentei dizer a ele para parar de assistir a esse tipo de conteúdo. Realmente me machuca que ele idolatre outra mulher em vez de sua esposa", afirmou a mulher.

Pouco depois, ela disse que o homem a abusou verbalmente pela primeira vez em seus 12 anos de casamento e a advertiu que deveria ser uma “esposa submissa”.

Finalmente, ela descobriu que seu marido estava conversando com outra mulher online, então o confrontou. "Ele nem sequer estava envergonhado ou sentia remorso. Ele me disse que merece algo melhor", ela afirmou.

O caso gerou diversas reações no Reddit, onde todos apoiaram a mulher. “Espero que seu coração possa se curar e que você possa seguir em frente”, “Se você não acredita que 95% do TikTok é inventado, você é um idiota” e “As chances de ela perceber seu erro em algum momento são bastante altas. Como diz o velho ditado: ‘Você não sabe o quão bom você tem até não tê-lo mais’”, foram alguns dos comentários.