'Mãe paranoica' revela truque para se sentir mais segura durante passeios com o bebê

Em um vídeo de 10 segundos compartilhado no TikTok em 2 de janeiro, Courtney Fil, uma mãe e professora de história do ensino médio em San Jose, Califórnia, revelou um truque de segurança valioso para quem passeia com o bebê no carrinho.

Ao fixar um espelho virado para trás em seu carrinho, ela ganha uma visão clara do que está acontecendo atrás dela, proporcionando uma sensação adicional de segurança.

No texto sobreposto no vídeo, Fil destaca: "Você é uma mãe nova que se sente dez vezes mais segura em sua caminhada diária por causa de uma compra de US$5 na Amazon." O truque simples oferece às mães uma solução acessível para evitar olhar constantemente para trás durante o passeio.

Aprovação nas redes sociais

O vídeo de Fil recebeu mais de 672 mil visualizações, com outras mães concordando com a eficácia desse truque de segurança. Comentários no vídeo incluíram mães que já adotaram a ideia e outras que planejam adicioná-la à lista de presentes do chá de bebê.

Algumas mães no TikTok sugeriram outras formas de se sentirem seguras durante os passeios, desde sprays de pimenta multifuncionais até a companhia de animais de estimação alertas. A sugestão de utilizar qualquer espelho de bicicleta amplia as opções para as mães que desejam implementar esse truque.

O truque simples de adicionar um espelho ao carrinho destaca a importância da segurança e tranquilidade para as mães durante os passeios diários. O vídeo de Fil não apenas compartilha uma dica prática, mas também cria uma comunidade de mães que buscam maneiras inovadoras de garantir o bem-estar de seus filhos.