Ele abandonou a namorada no cinema e reclamou porque ela o levou para assistir a um filme com cenas eróticas: “isso é infidelidade”

Ele abandonou a namorada no cinema e reclamou porque ela o levou para ver um filme com cenas eróticas. Imagem referencial

Um dos lugares que costuma ser frequentado por casais são os cinemas, onde ambos desfrutam de um filme juntos. No entanto, o namorado de uma jovem a abandonou no meio de uma das sessões porque o filme continha cenas de nudez.

Segundo o jovem, ver esse tipo de conteúdo na tela lhe parecia um ato de infidelidade, por isso ele não quis ser cúmplice e foi para casa.

Franco Micheo (@francomicheo) foi identificado como o usuário do TikTok que compartilhou sua perspectiva da situação e gerou uma onda de reações nas redes sociais.

"Não consigo acreditar que ela me trouxe para assistir a um filme chamado Anyone by you, é uma comédia romântica, onde a protagonista que aparece em Euphoria nua várias vezes também aparece nua nesse filme", começou contando o que aconteceu.

TikTok: Ele deixou a namorada no cinema por levá-lo para ver um filme erótico. Imagem: TikTok

Ao perceber o que estava acontecendo na tela, ele percebeu que permanecer no local não estava de acordo com seus valores, de acordo com o que ele conta em seu relato.

"Para mim, isso é uma forma de infidelidade o fato de você estar procurando mulheres nuas, seja pornografia ou em qualquer lugar que você esteja procurando, você está sendo infiel ao seu parceiro. Por isso, eu me recuso a participar desse tipo de coisa", afirmou.

No entanto, as coisas não terminaram aí, porque ele também a repreendeu por ter levado esse tipo de conteúdo de filmes ao cinema.

As reações não demoraram a chegar e vários internautas questionaram se tudo o que estava sendo dito era realmente verdadeiro.