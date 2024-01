Mulher chora após revelar que seu encontro foi cancelado por ser trans: “por que eu tenho que contar?”

Um vídeo se tornou viral nos últimos dias nas redes sociais e gerou diversas reações. Isso aconteceu depois que uma mulher espanhola chamada Lucía Heredia confessou que um homem recusou sair com ela por ser uma mulher trans.

No registro, a jovem diz entre lágrimas que “há meia hora estou tentando me acalmar, mas não consigo. Não tenho culpa de ser trans”. Segundo ela, “ele já sabia desde o início, mas não parava de me enviar indiretas para ver se eu contava para ele”.

"Por que tenho que contar se não tenho confiança suficiente? Estou cansada de ser sempre rejeitada por ser uma garota trans", expressou.

“Odeio os caras héteros de merda. Qual é a minha culpa por ser uma garota trans? Eu não escolhi ser uma garota trans. Por que eu tenho esse maldito problema com cada cara para quem eu conto que sou trans? Eu simplesmente não entendo”, afirmou.

Mujer trans rompe en llanto, porque su cita le canceló cuando ella le confirmó que no es una mujer biológica.

¿Qué opinan? ¿El hombre es homofóbico o solo ejercicio su libertad de elección? 🤔 pic.twitter.com/Wi8cdORRRR — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 27, 2023

O vídeo gerou agitação nas redes sociais

O registro alcançou cerca de 70 milhões de reproduções e gerou diversas reações através das redes sociais.

De acordo com o que foi relatado pelo ‘La Vanguardia’, uma das vozes que se pronunciou sobre o vídeo foi a escritora espanhola Lucía Etxebarría.

“Deve contar a uma pessoa que é trans antes de ter um encontro? Sim, da mesma forma que deve contar que está casado ou que tem namorada”, afirmou.

1. ¿Debes contarle a una persona que eres trans antes de tener una cita? Sí, de la misma manera que debes contarle que estás casado o que tienes novia.

2. A muchísimas mujeres nos han dejado tiradas en el último momento o incluso nos han dado plantón.( Mi lista sería… https://t.co/l8lQhghEsO — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) December 28, 2023

Outras pessoas, por sua vez, entenderam o sentimento da mulher. “Assim como é normal cancelarem o encontro dela, também é totalmente normal que ela se sinta magoada porque uma pessoa trans não possa ter uma vida sexual e afetiva normal? Um pouco de humanidade”, afirmou outro usuário.