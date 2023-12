“Você me prometeu ser eterno”: jovem se despede de seu cachorro e comove

Diariamente, milhares de histórias são contadas nas redes sociais e muitas conseguem capturar a atenção da comunidade digital, como a do jovem Bruno León e seu animal de estimação Moss, que tem emocionado milhares de pessoas. O vídeo publicado pelo jovem está cheio de emoção, mas especialmente cheio de amor por aquele que foi seu fiel companheiro em cada passo durante 13 anos.

Mas em setembro, ele deu seu último movimento de cauda e latido, pois uma insuficiência respiratória, líquido no coração e um câncer incurável - apesar de todas as tentativas - marcariam sua triste partida.

“Já não falo de você, mas não te esqueço. Não quero ouvir ‘era apenas um cão’. E ter que explicar que te trocaria por quase qualquer pessoa. 13 anos juntos são poucos anos juntos. Faz dois meses que partiu, mas continuo pensando que aparecerá pelo vão da escada. Ninguém fala do vazio que vocês deixam nem de todos os segredos que levam consigo. Pensamos que duram muito e são tão breves. 13 verões, 13 invernos aquecendo meus pés. Agora sempre sobra pão depois de comer. A porta pode ficar aberta e o São João do próximo ano será dolorosamente silencioso e tranquilo. Prometi estar contigo até o fim e sem dor, e você me prometeu ser eterno, ambos cumprimos, é isso que os amigos fazem, não é?”, diz o jovem no vídeo.

Os animais de estimação fazem parte da vida de muitas pessoas e, quando falecem, enfrentar a sua perda é um processo doloroso. Muitas pessoas sentem um vínculo intenso com os seus animais de estimação. Não se trata apenas de um cão ou de um gato, mas sim de um membro da família que lhes proporciona companhia, diversão e alegria, que os ajuda a superar contratempos e lhes traz felicidade. Por isso, perder um animal de estimação dói.

Para algumas pessoas, inclusive, essa perda pode se tornar traumática. “Despedidas são terríveis para mim. Prefiro pensar que quando há amor, nunca é um adeus, sempre um até breve 🩷 Os lutos são válidos, mesmo que não haja pessoas neles. Um animal é capaz de deixar a marca mais profunda em seu caminho, o amor não entende de espécies. Obrigado, Moss, por me ensinar tudo isso 🩷”, escreveu na postagem o jovem.

A publicação foi preenchida com várias reações em que os usuários contaram ter vivido despedidas semelhantes e se tornou um ponto de encontro para lembrar daqueles seres que encheram uma casa e especialmente um coração de alegria.