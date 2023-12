Mulher se recusa a servir sobremesa para sogra e dá resposta afiada após ser questionada

Uma mulher australiana usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter se recusado a servir sobremesa para a sogra em um almoço no fim de semana antes do Natal. Ao ser questionada sobre sua atitude, ela apresentou uma resposta afiada.

“Convidei minha sogra e meu cunhado, bem como sua família para almoçar no fim de semana antes do Natal. Limpei a casa e não reclamei quando meu cunhado avisou que três familiares cancelaram. Na noite anterior, preparei três pratos. (Mas fiquei feliz em levar presentes para os familiares, apesar de eles não conseguirem sair da cama para vir)”, iniciou o texto na rede social.

De acordo com a mulher, o almoço servido em seu lar é aberto para os convidados se servirem. Não existe alguém que distribua os pratos individualmente preenchidos.

E esta foi a causa do problema.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher decide banir álcool do Natal e acaba ficando para trás”

Inconformidade no almoço

Haja vista o “estilo familiar” de almoço, como descrito pela autora, o objetivo seria seguir no “sirva-se você mesmo”. No entanto, o clima tenso após o almoço era completamente inesperado.

“Quando servi a sobremesa [à mesa], na frente da minha sogra, ela disse: ‘Você não vai me servir?” Comemos pavlovas, cestinhas de conhaque, salada de frutas, creme e doces”, contou.

“Honestamente, a pessoa que gosta de agradar dentro de mim travou uma batalha com a pessoa inconformada dentro de mim…. Antes eu disse: “Não, você está boa em fazer suas próprias coisas”, escreveu na rede social.

A mulher revelou que estava muito satisfeita consigo mesma. Apesar de ser uma pessoa acostumada a agradar, acredita ter sido benéfico se impor naquele momento.

“Estou satisfeita por manter minha posição e deixar a velha servir a si mesma das opções à sua frente”, completou o texto no Reddit.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.