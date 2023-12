Clientes criticam restaurante famoso por diminuição no tamanho das porções

O popular restaurante Chipotle está no centro de uma polêmica, conforme clientes expressam insatisfação com o tamanho das porções, alegando uma aparente redução. Influenciadores, como o comediante do TikTok Ryan Lynch, estão liderando a resistência, demandando maior consistência nas servidas.

Ryan Lynch ganhou destaque nas redes sociais ao viralizar um vídeo questionando o controle de porções do Chipotle. Ele propõe uma mudança simples: substituir as colheres de servir por xícaras de medição para garantir consistência. O vídeo acumulou 4.8 milhões de visualizações e ecoou a frustração de clientes que alegam porções variáveis e aparentemente menores, apesar do aumento nos preços.

A polêmica não é nova para o Chipotle, que enfrentou críticas anteriores sobre porções menores a preços mais altos. Recentemente, uma cliente expressou seu descontentamento de maneira extrema, lançando sua tigela de burrito no rosto de um funcionário, alegando que a comida parecia "nojenta" e diferente de seus pedidos anteriores.

Consistência atual

Apesar das críticas apaixonadas, a Chipotle, fundada em 1993 e com cerca de 3.250 lojas nos Estados Unidos, afirma que não houve alterações na maneira como serve os clientes e não tem planos de fazer mudanças. Laurie Schalow, diretora de assuntos corporativos da Chipotle, destacou que os clientes podem personalizar suas refeições e escolher as porções desejadas.

Especialistas em marketing advertem que a Chipotle pode estar subestimando a importância de responder às preocupações dos clientes. Tim Calkins, professor de marketing da Kellogg School of Management da Northwestern University, destaca que a autenticidade na abordagem pode ser crucial para preservar a reputação da marca.

As críticas persistentes sobre as porções do Chipotle destacam a importância de as marcas responderem às preocupações dos clientes. Embora a empresa insista na consistência atual, a autenticidade e a consideração das demandas podem ser essenciais para manter a confiança do público, como lembrou o New York Post.