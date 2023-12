Humanos e baleias podem abrir caminho para comunicação com alienígenas

Um grupo de cientistas afirma ter estabelecido uma conversa inédita com uma baleia jubarte, abrindo possibilidades intrigantes de comunicação entre humanos e alienígenas. Essa troca extraordinária ocorreu durante um encontro com uma baleia fêmea chamada Twain, na costa sudeste do Alasca, em agosto de 2021.

Os pesquisadores utilizaram um sinal sonoro gravado, conhecido como "sinal de cumprimento", que ressoou nas profundezas do oceano, atraindo Twain para próximo de seu barco. Durante 20 minutos, a baleia circulou a embarcação, respondendo de maneira consistente ao sinal de cumprimento.

A Dra. Brenda McCowan, líder do estudo, descreveu o feito como o primeiro "intercâmbio comunicativo entre humanos e baleias jubartes na 'linguagem' delas."

Após a aproximação, os cientistas reproduziram 36 chamadas da baleia pelo alto-falante. Surpreendentemente, Twain respondeu a cada uma, correspondendo às variações de intervalo entre os sinais.

Fred Sharpe, coautor do estudo, expressou a sensação de ter sido ouvido, destacando a inteligência notável das baleias jubartes.

Baleia-Daniel-Ross-Pexels-1

Daniel Ross / Pexels

Implicações cósmicas

Laurance Doyle, investigador do Instituto SETI e coautor do estudo, apontou implicações cósmicas fascinantes. Ele sugere que as ações da baleia podem fornecer insights sobre como raças alienígenas poderiam tentar se comunicar conosco.

Doyle compara esse estudo ao uso da Antártica como um proxy para Marte, buscando entender como formas de vida diferentes podem se comunicar.

Os pesquisadores agora buscam desenvolver filtros que possam ajudar na detecção de sinais de habitantes de outros planetas. McCowan destaca a importância de estudar as diversas inteligências em nosso próprio planeta para compreender melhor como uma inteligência alienígena poderia se manifestar.

Essa fascinante interação entre humanos e baleias jubartes não apenas amplia nosso entendimento sobre a comunicação interespécies, mas também levanta questões empolgantes sobre como poderíamos eventualmente nos conectar com inteligências extraterrestres. O oceano, muitas vezes considerado um mistério, pode ter nos proporcionado um vislumbre das possibilidades que aguardam nos confins do espaço como trouxe o New York Post.