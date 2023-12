Hipopótamo ataca e mata trabalhador que limpava recinto em zoológico na Índia

Um funcionário do zoológico na Índia foi atacado e morto por um hipopótamo ao entrar no recinto do animal para realizar a limpeza na segunda-feira. O incidente fatal ocorreu no Wajid Ali Shah Zoological Garden, conhecido como Lucknow Zoo, em Uttar Pradesh.

O funcionário, identificado apenas como Suraj, de 40 anos, entrou no recinto do hipopótamo junto com um colega para realizar a limpeza programada. O hipopótamo deveria estar trancado em uma jaula durante a manutenção regular do recinto, mas de alguma forma, o imenso mamífero escapou e investiu contra Suraj, matando-o no local.

Suraj trabalhava no zoológico há cerca de 12 anos e havia sido treinado para limpar instalações e alimentar animais. Ele deixa esposa e dois filhos, um menino e uma menina. O outro zelador, identificado como Raju, foi ferido no ataque, mas sobreviveu e foi hospitalizado em condição estável.

Hipopotamo-Mehmet-Turgut-Kirkgoz-Pexels

Mehmet Turgut Kirkgoz / Pexels

Investigação em andamento

O diretor do Lucknow Zoo, Aditi Sharma, afirmou que o hipopótamo foi imediatamente recolhido, e nenhum outro ferimento foi relatado. O zoológico estava fechado para visitantes no dia do incidente. O hipopótamo tinha sido transferido para Lucknow de um zoológico em Kanpur há apenas algumas semanas.

Um oficial do zoológico especulou que o recinto do hipopótamo pode não ter sido devidamente seguro durante a limpeza. Sharma prometeu uma investigação detalhada, afirmando que "se houver algum erro, será corrigido".

Fundado em 1921, o Lucknow Zoo abriga mais de mil animais de cerca de 104 espécies, incluindo leões, tigres, ursos e hienas conforme levantou o New York Post.