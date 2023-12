Ex-marido despeja filho sem aviso enquanto namorada dá à luz: ''chamei a polícia''

Uma mulher enfrenta críticas após chamar a polícia ao ser surpreendida com a responsabilidade de cuidar do filho de seu ex-marido durante o nascimento do segundo filho dele, com a mulher com quem a traiu. A situação caótica gerou debates sobre responsabilidade parental e decisões impulsivas.

Após um divórcio causado por infidelidade, uma mulher foi confrontada com uma situação inusitada quando seu ex-marido deixou seu filho de 3 anos sem aviso prévio em sua casa.

O ex-marido justificou a ação dizendo que sua atual parceira estava dando à luz e ele era necessário na sala de parto. Desesperada, a mulher, que não tinha contato com o ex desde a separação, recorreu à polícia para lidar com a situação.

Casal-triste-Trinity-Kubassek-Pexels-1

Trinity Kubassek / Pexels

A decisão drástica

Sentindo-se sem opções, a mulher decidiu chamar a polícia para lidar com a inesperada responsabilidade que lhe foi imposta. Ela explicou que não compreendia por que o ex-marido achou que essa seria uma boa ideia, considerando a falta de comunicação entre eles e seus próprios planos que não envolviam cuidar de uma criança alheia.

A decisão levou a uma série de eventos, incluindo críticas online e uma ligação furiosa do ex-marido, que acabou sendo retirado da sala de parto pela polícia.

A repercussão online revelou uma variedade de opiniões, com muitos apoiando a mulher por chamar a polícia diante da situação inusitada. Alguns argumentaram que ela agiu de maneira responsável ao considerar a segurança da criança e a falta de planejamento do ex-marido.

Outros, no entanto, criticaram sua decisão, sugerindo que ela deveria ter aceitado a responsabilidade temporária pela criança como trouxe o The Mirror.